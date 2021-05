Para a reabertura o restaurante Oh! Sorte, estreia a pizza Portuguesa do Brasil, com chouriço, mozarela, ovos cozidos, azeitona preta, cebola e pimentos, que se vem juntar aos best-sellers do restaurante, a pizza Oh! Sorte com alheira assada e a pizza Presunto Serrano com queijo da Serra da Estrela. No rol de novidades, destaque ainda para a Curgete ao Forno, aromatizada com ervas, azeite, alho e parmesão.

Na carta permanecem ainda pratos como o Risotto de limão siciliano e camarão salteado e o Risotto de cogumelos; Talharim com molho ao sugo ou ao ragu à bolonhesa; a Lasanha com molho ragu à bolonhesa e a Parmegiana de beringela.

créditos: Oh! Sorte

Pratos servidos numa sala que ostenta uma decoração trendy e confortável, de tons neutros onde se destacam móveis cheios de histórias, um pátio com teto de vidro de onde jorra a famosa luz de Lisboa, e o Bar Oliveira – com uma oliveira centenária ao centro - que serve cocktails e cervejas artesanais.

Oh! Sorte Rua da Alegria, nº 20, Lisboa Horário: quarta a sábado, das 18h00 às 22h30 Contacto: tel. 964 782 851; e-mail contato@ohsortelisboa.pt

Ainda no âmbito das comemorações da reabertura, a 29 de maio, decorrerá o evento gratuito “Oh!Sorte Wellness”, uma aula de ioga com degustação de pizza no final, que terá lugar na Praça da Alegria, pelas 16h00.