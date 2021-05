Enquanto não recuperamos para as agendas do mês de junho os tradicionais convívios do mês das festas e arraiais, reconfortamo-nos à mesa com a boa sardinha assada na brasa, bem temperada de sal, pingando de suculência, a pedir um bom naco de pão e saladinha.

Para que não sintamos falta de um bom convívio, a pretexto da sardinha assada, os restaurantes lisboetas Boato (Rua Rodrigues Sampaio, nº 18) e o LouQura (Rua Coelho da Rocha, nº 110 A/B) comprometem-se a recriar, sempre ao almoço, a boa sardinhada.

A refeição tem o valor de 12 euros por dose, a acompanhar com salada de pimentos.

Escusado será dizer que, quem diz sardinha, diz pão e, por isso, a tosta com azeite e coentros não vai faltar.

As reservas de mesas são feitas para os contactos dos respetivos restaurantes: Boato, 914 535 590; LouQura, 915 602 947.