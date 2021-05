Na ementa assinada pelo chefe de cozinha Luís Rodrigues, destacam-se, nas entradas, as sugestões para partilha, como o carpaccio de novilho, os croquetes e o clássico steak tartare.

Para o prato principal, há a escolher entre os nacos de entrecôte, lombo ou tomahawk Ribeye que são servidos juntamente com várias opções de acompanhamentos e molhos.

Ainda nas sugestões de pratos principais, a salientar os hambúrgueres RIB e, como alternativa, o Bacalhau Lisboeta e o Bacalhau à Brás, numa interpretação de Luís Rodrigues.

Nas sobremesas, as sugestões recaem no crunchie de chocolate crocante e doce de leite, a tarte de limão com merengue e sorbet de limão ou o tradicional pastel de nata.

Rib Beef & Wine Praça do Comércio, nº 31 - 34, Lisboa Horário: das 12h30 às 22h30 (encerra às segunda e terças). Contactos: tel. 968 578 962; e-mail: rib.lisboa@pestana.com

No que toca aos bebíveis, a Garrafeira do RIB Beef & Wine volta conta com perto de uma centena de vinhos de diferentes regiões do nosso país.

Como alternativa à sala, os clientes podem optar pela esplanada do restaurante com vista para o Terreiro do Paço.