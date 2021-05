O chefe de cozinha José Avillez prepara para breve a abertura de um novo espaço no Chiado, em Lisboa. No Encanto, as grandes estrelas serão os vegetais. “Por ali irão desfilar vegetais orgânicos, preparados de forma cuidada e delicada. Um menu totalmente vegetariano será o grande destaque do Encanto”, informa a comunicação do Grupo José Avillez.

O restaurante cuja “abertura está prevista para o final da primavera”, não obstante o carinho especial que dedicará aos vegetais, promete uma carta recheada de “bons mariscos e peixes da nossa costa e carnes dos nossos pastos”, lemos em nota informativa.

“Depois de um ano tão difícil, estamos todos a precisar de um pouco de Encanto. Este será um espaço de encontro, de partilha, de celebração com bons vinhos biodinâmicos, os melhores vegetais e outros bons produtos nacionais. Que este espaço possa trazer alegria e bons momentos a todos”, afirmou José Avillez.

O Encanto abrirá no espaço anteriormente ocupado pelo Canto (Largo de São Carlos, nº 10), que fechou portas no decorrer da pandemia.

Em abril deste ano, José Avillez reabriu os restaurantes do Bairro do Avillez - Taberna, Páteo, Pizzaria Lisboa e Mini Bar, bem como o Cantinho do Avillez no Parque das Nações, em Cascais e no Porto e os três restaurantes no Gourmet Experience do El Corte Inglés de Lisboa - Tasca Chic, Jacaré e Barra Cascabel. Seguiusse-lhes o Belcanto, com duas estrelas Michelin já em maio.