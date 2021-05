Liderado desde 2004, pelo chefe de cozinha francês Benoît Sinthon, o Il Gallo d'Oro é o restaurante gourmet do hotel cinco estrelas The Cliff Bay, situado no Funchal.

O Il Gallo d’Oro reabre (de momento apenas à sexta-feira) com uma renovação total da sala, que lhe confere toques mais contemporâneos. Com os novos janelões que percorrem a frente do restaurante, a sala ganhou uma nova luminosidade que combina com as cores quentes do restaurante e a frescura dos verdes das muitas plantas no interior e exterior do restaurante.

créditos: The Cliff Bay

A entrada faz-se junto à garrafeira o que reforça a aposta nos vinhos portugueses, acondicionados num ambiente favorável no que respeita à luz, temperatura e humidade. No exterior, a esplanada com vista para os jardins do hotel e para o mar, convida a jantares nos dias mais quentes do ano.

A grande novidade da remodelação da sala do restaurante é a “Mesa do Chefe”. Situada no centro da sala, a mesa permite à equipa do chefe Benoît Sinthon cozinhar frente aos clientes. Nesta mesa, podem sentar-se até quatro pessoas, numa experiência intimista.

Com um menu focado em casar a cozinha aromática com inspiração ibérica, o Il Gallo d’Oro tem como grande protagonista dos seus pratos os ingredientes da ilha da Madeira. Alguns são vindos da horta PortoBay, o que faz com que os produtos frescos tenham um papel fundamental, combinados com ingredientes oriundos de outras regiões da Europa.

créditos: The Cliff Bay

Para esta reabertura, o chefe preparou duas opções de menu, uma primeira focada em potenciar o terroir da Madeira e outra opção, que combina produtos regionais com produtos internacionais. “O Il Gallo d’Oro não mudou, o Il Gallo d’Oro melhorou”, assegura Benoît Sinthon, sublinhando que as melhorias aconteceram não apenas na decoração do espaço, mas também na oferta gastronómica. “Ao disponibilizarmos estes menus oferecemos o conforto dos sabores que o nosso cliente habitual já conhece, e aprecia, aliados à novidade, modernidade e criatividade”.

O Il Gallo d’Oro recebeu a primeira estrela Michelin em 2009, sendo esta a primeira distinção na Madeira. Em 2017, é reconhecido com duas estrelas Michelin, distinção renovada nos anos seguintes.

Il Gallo D´Oro Hotel The Cliff Bay Estrada Monumental, nº 147, Funchal

Contactos: tel. 291 707 700; e-mail cliffbay@portobay.pt

Também em 2021, Benoît Sinthon passou a liderar a nova Academia Gastronómica PortoBay. À frente desta nova academia, o chefe assume agora o papel de consultor gastronómico de PortoBay Hotels & Resorts, passando a trabalhar em proximidade com os restantes chefes do grupo hoteleiro.