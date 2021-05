Em Queluz, o almoço palaciano faz-se na esplanada do restaurante Cozinha Velha

Além da sala com as chaminés altas, que já albergou uma cozinha onde foram confecionados pratos para a corte portuguesa, nasce agora uma esplanada no restaurante Cozinha Velha. Ali, é possível degustar um almoço no terraço, com a vista para os jardins do Palácio Nacional de Queluz.

A par com a esplanada, a carta está renovada, embora ainda aí se encontrem alguns dos clássicos da casa, como a tarte de perdiz e os croquetes.

Entre as novas propostas, descobrem-se como entrada, a salada em mil folhas com espargos verdes, tomate assado, beterraba e molho de iogurte ou o choco frito com húmus de ervilha e pimentos assados.

créditos: Restaurante Cozinha Velha

Como prato principal as sugestões recaem na garoupa escalfada em Bulhão Pato acompanhada com xerém de berbigão, camarão e coentros, para quem é apreciador de peixe e no carré de borrego com migas de espargos, alecrim e mostarda para quem prefere carne.

Restaurante Cozinha Velha Largo do Palácio Nacional Contactos: tel. 927 422 150; e-mail cozinha.velha@pestana.com



Para finalizar, as grandes novidades de sobremesas são o mil folhas com ganache, acompanhado por sorbet de frutos vermelhos e a Sericaia de café com ameixa salteada, aguardente velha e gelado de canela. O pudim de marfim continua a ser um clássico da carta do Cozinha Velha.