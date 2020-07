No que toca à ementa, esta espraia-se por todas as horas do dia. Pela manhã, vale a pena uma muesli bowl (3,5 euros) ou um banana bread (1,5 euros), o famoso “pão de banana”, que se aproxima mais de um bolo húmido. Para acompanhar, não faltam opções de café, incluindo o Flat White Australiano (2,50 euros), lattes (com leite, bebidas de soja, aveia ou amêndoa) e ainda milkshakes (3,5 euros).

À hora de almoço ou jantar, é escolher entre as várias sanduíches com sabores originais, como frango e bacon, presunto com serra da estrela e compota de figo, ou cogumelos com pesto de abóbora em bolo de caco (6,5 euros).

Já as light bites, são uma alternativa para um snack rápido: tarte de pato e quiche de chouriço com alho francês são as duas opções.

Rebel Café Rua de São Pedro de Alcântara, 35 (Bairro Alto), Lisboa Horário: das 08h30 às 18h30. Exceto sábados e domingos, das 09h00 às 18h30. Contacto: tel. 211 160 214

Para o final, fica a cereja no topo do bolo, que no Rebel tem a forma de cremosos gelados italianos. São da marca Gelatommy, criada pelo italiano Tomaso, mais conhecido por Tommy, e estão disponíveis em diferentes sabores, incluindo pistacho, caramelo, chocolate e até um clássico de Lisboa, o pastel de nata.