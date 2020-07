Conjugada em cocktails ou servida em estado puro, a tequila concentra no seu sabor intenso o espírito alegre e festivo do país onde é produzida. Com a data oficial de 24 de julho, o Dia Internacional da Tequila é festejado durante uma semana no Sicario, que procura dar a conhecer (e a provar) a história deste ícone mexicano.

Proveniente da planta agave azul, esta bebida só pode ser produzida em cinco regiões do México, o que lhe confere uma denominação de origem protegida. Tal como na produção de vinho do Porto, o terroir tem uma forte influência no perfil de cada marca. Os mais de 85 mil hectares de agave em Jalisco, uma das regiões onde a tequila é produzida, são reconhecidos como Património Mundial pela UNESCO e parte importante da identidade mexicana.

No Sicario, o casamento faz-se entre os pratos da abuela, inspirados no livro de receitas das avós mexicanas, com os vários tipos de tequila da casa, que reúne uma das mais completas coleções desta bebida.

Taco Pastor, um dos pratos na carta do restaurante Sicario. créditos: Restaurante Sicario

Assim, de 22 a 25 de julho, os jantares terão um “salero” especial com estas harmonizações que dão a conhecer, todas as noites, um prato e um género de tequila diferente. No dia 22, o Pescado a la Veracruzana (14,9 euros) fará par com Herradura Reposado (8 euros), um tipo de tequila premium 100% feito de agave. No dia 23, a combinação terá como protagonistas o Pavo a la Yucateca (14,9 euros) e Jose Cuervo Reserva de la Familia (15 euros), um tipo de tequila selecionado da coleção particular da família Cuervo.

Por seu turno, a 24, a celebração é feita com Carne en Su Jugo (14,9 euros) e Siete Leguas Reposado (15 euros), uma tequila totalmente pura. Finalmente, a 25 de julho, o Chamorro (15,9 euros) será acompanhado por Maestro Dobel Anejo (15 euros), produzido por uma família com 11 gerações de história no fabrico deste produto.

Sicario Taqueria Mexicana Rua Roberto Ivens, nº 340, Matosinhos Horário: Quarta a sexta, das 19h30 às 23h00. Sábado, das 13h00 às 15h00 e das 19h30 às 23h00. Domingo, das 12h30 às 18h00. Contactos: tel. 227 668 382; e-mail reservations@sicario.pt.

Nesta fase de regresso faseado, o restaurante está aberto apenas aos jantares, das quartas às sextas (entre as 19h30 e as 23h00), sábados ao almoço (das 13h00 às 15h30) e ao jantar (das 19h30 às 23h00) e aos almoços de domingo (das 12h00 às 18h00).