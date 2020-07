A steakehouse K.O.B by Olivier tem agora mais 16 lugares na nova esplanada em plena Rua do Salitre. Um novo espaço para degustar as propostas da carta organizada por país de origem e tempo de maturação.

Numa altura em que outro espaço do grupo, o restaurante Olivier Avenida, se encontra em renovação, o K.O.B by Olivier, sugere alguns pratos daquele estabelecimento, como o Bife do lombo com molho Olivier e a Linguini com molho de trufa.

Bife do Lombo com molho Olivier créditos: K.O.B by Olivier

No início de cada refeição, há a sugestão de uma degustação de carnes presentes na carta, entre elas, cortes de carne da Argentina, Austrália, Espanha, EUA ou Irlanda.

As “estrelas K.O.B.” são os bifes nacionais Black Angus e o bife da vazia japonês Wagyu.

K.O.B by Olivier Rua do Salitre, nº 169, Lisboa Contactos: tel. 934 000 949; e-mail kob@olivier.pt

O primeiro KOB foi inaugurado em dezembro de 2014 na Rua do Salitre, em Lisboa. Pouco mais de quatro anos depois, em fevereiro de 2019, a marca abre na Baixa do Porto, seguindo a mesma linha do espaço-irmão. A carta oferece uma viagem às principais origens de carne maturada.