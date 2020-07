Há cinco anos, Lisboa recebia a Sala de Corte, restaurante especializado em carnes e que conta como tutor na cozinha com o chefe Luís Gaspar. Já em 2018, o restaurante muda-se das suas instalações iniciais para a atual localização na Praça D. Luís I.

Volvidos dois anos, a data será celebrada com a oferta a todos os clientes de um cocktail de boas-vindas no dia 18 de julho.

Luís Gaspar e a sua equipa na cozinha. créditos: Sala de Corte

No que respeita à carta, entre as novidades apresentadas por Luís Gaspar, refira-se, nas entradas, a Salada de rosbife, copita de porco alentejano, croutons e molho de rábano (15 euros). No capítulo dos pratos principais, sublinhe-se a Couve flor assada na brasa com romesco de amêndoa (16 euros).

Tarte de limão merengada créditos: Sala de Corte

Entre os cortes de carne disponíveis, há a inclusão do Lomo Bajo (70 euros/kg), corte espanhol de partilha com 30 dias de maturação cuja entrada na carta será feita, em jeito de comemoração, a partir do dia 18 de julho. Mas as novidades não se ficam por aqui: há também uma nova sobremesa a pensar naqueles que não dispensam adoçar o final da refeição: uma Tarte de limão merengada com gelado de iogurte grego (6 euros).

Sala de Corte Praça D. Luís I, 7. Lisboa Horário: das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00 Contactos: tel. 213 460 030

A equipa da Sala de Corte aconselha reserva prévia através do site oficial.