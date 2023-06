Kamikaze, uma nova jornada gastronómica pelos sabores asiáticos em Lisboa

O ambiente do Kamikaze conta com um sushi bar onde a magia acontece, uma área dedicada à preparação de cocktails e dois terraços convidativos, um interno e outro externo. O restaurante oferece uma experiência gastronómica imersiva onde não faltam as alusões à comida de rua asiática. "Estamos entusiasmados por trazer o melhor da street food asiática para Lisboa. Após o sucesso em Cacilhas, decidimos expandir e oferecer os nossos pratos a esta cidade tão movimentada e querida", explica José Traitolas, sócio proprietário do restaurante.

O menu do novo Kamikaze apresenta-se repleto de pratos que despertam os sentidos. Para começar, as entradas apresentam, entre outras propostas, o Carpaccio de toro com foie gras e molho ponzu (14,5 euros). Os Fish tacos com guacamole (7,9 euros), com ovas de tobiko e coentros. Para quem procura uma experiência estaladiça, há que experimentar o Camarão panado (12,9 euros) com amêndoas e sweet chilli.

créditos: Maria Mattos

Os Gunkans e Niguiris são servidos em duplas, em opções como salmão, atum, peixe branco e versões especiais, como o Gunkan de Wagyu com cebola confitada (10,9 euros) e o Niguiri de Wagyu. Se a fome é maior, os temakis são uma excelente escolha, com opções como o California (7,9 euros), Salmão (6,9 euros), Atum (7,9 euros) e Camarão panado (8,9 euros). Nos Sashimis, para além das opções tradicionais, encontram-se opções como Vieira (8,9 euros) e Toro (11,90 euros).

Kamikaze - Fonte Nova Estrada de Benfica, n.º 503, Loja 71, Lisboa Contactos: tel. 210 199 249; e-mail geral.kamikaze@gmail.com

Para os pratos principais, o Kamikaze oferece uma seleção de Combinados em três tamanhos. Além disso, pode-se desfrutar do sabor do Entrecote de Wagyu (49,5 euros - 200g), uma suculenta carne japonesa entremeada com gorduras.

Tudo isto sem esquecer as sobremesas: O Hot roll de banana com gelado de baunilha (4,9 euros), o Tempurá de chocolate (5,5 euros), o Cheesecake de matcha (5,5 euros).