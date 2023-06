Da terra ao mar, no Wine Corner by José Maria da Fonseca a sazonalidade é que mais ordena

É difícil não associar Vila Nogueira de Azeitão à José Maria da Fonseca e à família Soares Franco. Afinal, trata-se de uma das mais influentes da região e aquela que se mantém ali, independentemente da geração.

Mercado do Livramento Apesar de ser quinta-feira, o Mercado do Livramento, em Setúbal, conta com um entra e sai simpático de gente. No entanto, este não é um dos dias mais fortes. No fim de semana é quase um ponto de paragem obrigatória na cidade. É aqui que encontramos o chef Luís Barradas para uma visita rápida a fornecedores. “O mercado é um sítio onde eu passei a minha juventude, onde habitualmente vinha tomar o pequeno-almoço”, afirma enquanto abre caminho pelas bancas. O que se procura aqui são produtos da época, dando-se privilégio aos produtores locais. “Queremos recuperar o hábito de consumo dos produtos da nossa terra, do peixe da nossa costa e recuperar também receitas tradicionais, com produtos da época, que respeitem a sazonalidade”, explica Sofia Soares Franco, antes de entrarmos no mercado. Das bancas de fruta e legumes às bancas de peixe, há muito por onde escolher neste mercado. É aliás uma perdição e, se for com tempo, troque dois dedos de conversa com os vendedores das bancas pois eles vão recomendar-lhes os melhores produtos.

Uma das mais recentes movimentações da família foi a abertura do Wine Corner by José Maria da Fonseca, que deixou a sua morada inicial, em Lisboa, para se instalar em Vila Nogueira de Azeitão junto à Casa-Museu da José Maria da Fonseca. O objetivo é mostrar o melhor que aquela zona tem para oferecer em termos gastronómicos. E há agora novidades na carta de verão.

O menu é assinado pelo chef consultor Luís Barradas, que atualmente se encontra em Singapura, no restaurante Tuga, a tempo inteiro, mas que de vez em quando vem matar saudades a Portugal. E foi numa dessas incursões que encontrámos o chef, um filho da terra, que conhece os produtos da região como ninguém.

“Queríamos fazer uma coisa descontraída, com pratos de partilha, mas que estivesse em linha com a nossa política de amor à terra. As minhas origens são daqui, de Azeitão, e, portanto, fomos convidar o chef Luís Barradas, um verdadeiro embaixador da região, para nos fazer uma carta com o que nós defendemos: produtos locais, da época, com respeito pela terra e pela sazonalidade”, explica Sofia Soares Franco, responsável de Enoturismo e Comunicação da José Maria da Fonseca.

E é num ambiente descontraído que somos recebidos no Wine Corner, um espaço grande o suficiente para disponibilizar 100 lugares sentados entre as duas salas e a ampla esplanada. Para começar uma novidade da produção da José Maria da Fonseca, um Periquita Reserva Branco 2022, uma das marcas mais emblemáticas, com as castas Viognier e Arinto, “de um perfume intenso, mas elegante, onde sobressaem os aromas tropicais bem como algum pêssego e alperce. As notas cítricas conferidas pelo Arinto, favorecem um equilíbrio, culminando um nariz elegante e delicado”, descreve o produtor.

Também não fica mal servido com um João Pires Rosé 2021, outra marca importante para a empresa, com Moscatel de Setúbal e Touriga Nacional, que se apresenta num salmão pálido, com um final fresco, mesmo a chamar o verão.

Estas são duas das perto de 80 referências de vinhos produzidos pela José Maria da Fonseca, de Setúbal ao Alentejo, que pode encontrar no restaurante para acompanhar qualquer tipo de prato. “Para nós era muito importante termos todo o nosso portefólio de vinho, tanto à garrafa como a copo, e todas elas, desde a gama JMF até aos moscatéis mais caros, estão disponíveis a copo e à garrafa”, assegura.

Queijaria Ortodoxo Do Mercado do Livramento, seguimos para uma queijaria tradicional, na Quinta de Camarate, propriedade da família, que em tempos produziu o próprio queijo. Hoje é a Queijaria Ortodoxo – nome escolhido precisamente por fazerem queijos pouco tradicionais para os consumidores portugueses – que ocupa este espaço e onde vamos ficamos a conhecer alguns dos queijos que são utilizados no novo menu de verão do Wine Corner. José Maria Lima e Maria Cunha são a dupla de queijeiros que abraçam este desafio de fazerem queijos diferentes, numa região que é conhecida pelos queijos com leite de ovelha, com destaque para o Queijo de Azeitão. Mas o que encontra aqui são propostas bem distintas como o Coração de Burrata, o Queijo Azul da Arrábida ou o Grande Viso, um queijo de cinco quilos, privilegiando assim os queijos feitos a partir de leite de cabra. “Os produtores de leite com quem trabalhamos produzem em exclusivo para nós, não vendem para outras indústrias”, afirma Maria Cunha que explica que o que procuram é oferecer a melhor qualidade de produto, começando na matéria-prima. A Ortodoxo faz entre duas a três produções por dia, que se traduz em cerca de 200 queijos por dia, divididos em seis referências, num projeto que começou com Maria Cunha, a solo e com outro nome, em 2018. Com a entrada de José Maria Lima, nasceu oficialmente a queijaria Ortodoxo que atualmente fornece inúmeros restaurantes, entre eles o Wine Corner, além de outras parcerias, como aconteceu recentemente com A Padaria Portuguesa.

Há duas cartas com alguns pratos comuns, dependendo da hora a que vai ao restaurante. Além do menu de verão, servido ao almoço e ao jantar, há ainda um menu de petiscos, disponível entre as 15h e as 19h.

De entrada sugerimos que comece com a seleção de queijos regionais, composta por diversos queijos entre eles os mais tradicionais, como o de Azeitão ou o requeijão de ovelha, mas também novidades mais fora da caixa como veludo de cabra de Azeitão, queijo azul de Azeitão, estes últimos da Queijaria Ortodoxo, acompanhados de doce de abóbora e noz (17€).

Nas novidades, pode ainda optar por Coração de Burrata da Arrábida com tomate e pesto (14,5€), “que é uma receita clássica italiana, mas quisemos usar este queijo maravilhoso, que é feito aqui ao nosso lado, e que tem um sabor e uma textura muito boa, e juntámos alguns tomates, vários tipos, porque ainda não estamos na melhor altura para tomate, só lá para agosto”, explica o chef.

Outras novidades da carta são os mexilhões de Sesimbra com caril verde (18€), uma inspiração tailandesa dada a experiência do chef, amêijoas do Sado à Bulhão Pato (18€), um prato típico do verão, sopa de peixe à setubalense (5,5€), um clássico da zona, ou conserva de sardinha Belmar com puré de funcho (18€), dando destaque a outro produtor da região.

O verão pede novos pratos, mas há clássicos que se mantêm nomeadamente o bacalhau à Maria da Serra (11,5€), uma receita muito especial para a família Soares Franco, porque se trata de uma receita que consumiam dentro de casa, da autoria de Maria da Serra, a cozinheira da família, que consiste num bacalhau dourado sem cebola. No entanto, apesar de parecer impossível para qualquer português que se preze fazer um prato cujo refogado não leva este ingrediente, a verdade é que a receita funciona muito bem. E quem o diz são os próprios clientes, que transformaram este prato num dos best-sellers do restaurante.

Há ainda outros pratos que se mantêm como o típico choco frito à antiga com maionese e lima (11€), o tataki de atum, migas de tomate, piso de coentros e poejo (16,5€) ou uma presa de porco ibérico, molho de pimentos, amêijoa, coentros e milho frito à Bulhão Pato (20,5€).

Nas sobremesas, a famosa torta de Azeitão, não podia deixar de estar presente (2,5€). A mosca na mousse (6€) ou a pera bêbeda, crumble da Piedade, gelado de queijo de Azeitão com redução moscatel José Maria da Fonseca (6€), são outras sobremesas que se mantêm.

A novidade nesta secção é a tarte de pêssegos, mel de rosmaninho da Arrábida, pólen e gelado de Moscatel Alambre (6,5€), a lembrar uma tarte tartin, que pode acompanhar com um copo de Moscatel Alambre, que é também uma das referências da José Maria da Fonseca, para encerrar a refeição.

