Em latim, a expressão focacius panis significa o “pão cozido nas brasas do coração”. Os italianos chamam-lhe focaccia, os espanhóis hogaza e os franceses preferem designá-lo como fougasse. E é esse o nome do pão que pode comer numa das 63 lojas A Padaria Portuguesa, até ao fim de junho.

“Quisemos inovar, uma vez mais, ao lançarmos este pão especial. Durante o mês de junho, os nossos clientes vão conseguir provar a nossa reinterpretação da fougasse, original da região francesa de Provença, mas com um sabor especial: o do primeiro queijo azul 100% produzido em Portugal, pela queijaria Ortodoxo. Este queijo, além de dar um aspeto diferenciador à nossa fougasse, graças às suas ramificações azuladas, também lhe concede um sabor intenso”, afirma Carlos Pina, diretor de Qualidade e Inovação de Produto da Padaria Portuguesa, em comunicado.

A queijaria artesanal Ortodoxo foi o match perfeito para o desenvolvimento deste pão especial, que está disponível de quinta a domingo.

“O queijo azul é a categoria mais premium que temos, porque não existia nenhum queijo com bolor natural. Este é um queijo especial, único em Portugal, diferenciador. Trata-se de uma bactéria que se desenvolve naturalmente no queijo, através do processo de cura. Todos os dias o queijo é virado, durante um a dois meses de cura. De quatro em quatro dias é furado mais de 20 vezes, de ponta a ponta, para desenvolver a tal bactéria positiva (Penicillium roquefortir), que se desenvolve através do oxigénio. O furo tem de ter o comprimento certo, feito à mão. Um trabalho muito minucioso. Quanto mais dias estiver de cura, mais intensidade vai ter no sabor”, explica José Maria Abreu Lima, um dos proprietários da queijaria artesanal Ortodoxo.

À semelhança dos outros produtos de padaria e pastelaria, a fougasse com Queijo Azul da Arrábida d’A Padaria Portuguesa é produzida manualmente na Fábrica de Marvila, com o recurso exclusivo a farinhas de moleiro Paulino Horta, sendo cozida no próprio dia nos fornos de cada loja, e pincelada com azeite, para serem servidas no ponto.

Este pão tem um PVP em loja de 3,40€ a unidade ou 4,30€ na versão delivery (Uber Eats e Glovo).