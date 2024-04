Jantar vínico no restaurante Mesa do Bairro convida produtor Quinta da Lagoalva

O jantar a 16 de abril (20h30) é o primeiro de um ciclo de iniciativas a decorrer no restaurante situado no coração da capital portuguesa, na Rua Reis Gomes, n.º 10, no âmbito da comemoração dos seus nove anos de história.

O menu para este jantar, preparado pelo chef ao leme do Mesa do Bairro, Sebastião Vasconcelos, é composto por quatro momentos. “As propostas gastronómicas, escolhidas pelo chef, prometem uma viagem pelos sabores da cozinha tradicional portuguesa, e serão harmonizadas com algumas das mais emblemáticas referências do produtor de vinhos do Tejo”, sublinha a equipa do restaurante.

créditos: Divulgação

Para entrada, o chef Sebastião Vasconcelos propõe Perdiz de escabeche em pão alentejano e puré de maçã, acompanhada pelo vinho Lagoalva Espumante Bruto, e, de seguida, um Granizado de yuzu, para limpar o palato antes dos pratos principais. Esta viagem pela gastronomia nacional continua com Lombo de bacalhau em meia desfeita empacotado em massa filo, que será servido juntamente com o Lagoalva Dona Isabel Juliana Branco. Como prato de carne, o chef do restaurante lisboeta sugere Rabo de boi com puré de pastinaca e couve pak choi salteada, uma proposta que será harmonizada com Lagoalva Grande Reserva Alfrocheiro. Este menu especial inclui ainda a sobremesa Mousse gelada com amêndoa torrada, que poderá ser degustada com um Lagoalva Colheira Tardia.

Este jantar vínico no Mesa do Bairro tem um valor de 60€ por pessoa. As reservas são obrigatórias e podem ser efetuadas através do contacto telefónico 961 459 220.