Street Chow: O novo restaurante em Picoas é uma carta de amor à gastronomia asiática

A viagem pelos sabores tradicionais asiáticos proposta pelo Street Chow começou, na verdade, em 2020, em regime delivery. Foi com uma cozinha industrial, localizada nos Anjos, que Bertrand Bizot-Espiard e a sua equipa conquistaram, rapidamente, mais de 10 mil clientes.

“O conceito inicial foi transportar a autenticidade da cozinha asiática para as casas em Lisboa”, começa por contar o fundador franco-sueco, que se mudou para a cidade em 2018. “Todos os pratos foram desenhados para o regime delivery. E nós escolhemos, na altura, três gastronomias diferentes: a vietnamita, tailandesa e coreana, que eu sentia que faziam falta aqui [Lisboa]”, explica.

Três anos depois, e motivado pela necessidade de feedback e de uma relação mais próxima com o cliente, abre o Street Chow, um bistrô asiático que habita nas instalações de uma antiga pastelaria, na Rua Tomás Ribeiro 20, no coração de Picoas.

Inspirado pelas viagens e pelos anos vividos na Tailândia, que o fizeram apaixonar-se pela cultura da comida de rua asiática, apostou num espaço descontraído, onde os clientes se podem reunir para petiscar ou para usufruir de uma refeição mais composta.

créditos: Manuel Manso

O toldo e a esplanada azul avistam-se a metros de distância e são a porta de entrada para um espaço convidativo e descontraído, com a capacidade para 20 lugares no interior e 24 no exterior. Mas vamos ao que interessa – a comida.

Autenticidade e sabor são as palavras-chave para descrever a carta que o Street Chow apresenta. “A nossa ementa é pequena, temos poucos pratos de cada gastronomia, mas é muito focada e coesa”, garante. Cada oferta no menu foi meticulosamente pensada com o auxílio de uma chef de Bangkok, que esteve dois meses com a equipa a aprimorar receitas. Com o mesmo cuidado, Bertrand garante que o restaurante é abastecido pelos melhores produtos dos mercados locais e de fornecedores dos restaurantes vizinhos.

Street Chow Morada: Rua Tomás Ribeiro, 20, 1050-229, Lisboa Horário: Todos os dias do 12h às 22:45h Contacto: +351 931 184 195 @streetchowfood

O resultado é o que nos chega à mesa – um arco-íris num prato, cheio de sabor e frescura. Destaque para os Nem Rolls de Frango (5,90€), o Crispy Chicken Bowl (12,90€) e o Pad Thai (13,90€/14,90€), um dos seus famosos bestsellers. Como não poderia deixar de ser, e porque há sempre espaço para a sobremesa, experimente com o Tapioca Peal Coconut & Banana (4,50€).

O SAPO Lifestyle esteve no Street Chow a convite do restaurante.