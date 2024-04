Chef Vítor Sobral abre novo espaço em lisboa dedicado ao petisco português

A Petiscaria da Esquina, do chef Vítor Sobral, abre portas na Avenida da República. Na carta, vamos encontrar petiscos bem conhecidos, como as Moelas em tomatada (9€), Pica-pau de novilho (14,5€), Berbigão à Bulhão Pato (14,9€) ou a Salada de orelha de porco de coentrada (8,5€), todos temperados com a assinatura do chef Vítor Sobral.

“Este é um espaço que honra a nossa gastronomia, sobretudo a cultura da partilha à mesa, a boa conversa e um copo de vinho. Temos os petiscos mais emblemáticos e outros que quis apresentar como uma reinterpretação da nossa cozinha, como bochecha de porco, pimentão da horta e pickles ou lulas salteadas com limão e salsa. São quase duas dezenas de petiscos, além das ofertas de pratos. Motivos não faltam para ir à Petiscaria da Esquina”, refere o chef Vítor Sobral.

Chef Vítor Sobral Divulgação

A carta da Petiscaria da Esquina completa-se com sugestões no pão, nomeadamente, Prego (10€), Cachorro (8,5€) e Bifana (9,5€), e pratos como Polvo à lagareiro (22,5€), Joelho de porco no forno, puré de batata e couve avinagrada (18,5€) ou Caril de lulas, arroz solto e frutos secos (19,5€), entre outros. A estes juntam-se ainda as sugestões do dia, a 12,5€, com um prato diferente a cada dia da semana: Filetes de peixe-galo com açorda de coentros à terça-feira; Jardineira de novilho à quarta-feira; Tomatada do mar à quinta-feira; e Mão de vaca com grão à sexta-feira.

Divulgação

Com uma cozinha aberta durante todo o dia até às 23h00, entre as 15h00 e as 20h00 o restaurante promove as Happy Hours a oferecer imperial Super Bock a 1€. Para quem prefere um bom vinho, a carta é composta por referências portuguesas, do Douro, Dão, Lisboa, Setúbal e Alentejo, além de espumantes e licorosos.

Petiscaria da Esquina Avenida da República, n.º 20C, Lisboa Contactos: Tel. 939 574 690; e-mail geral@petiscariadaesquina.com

Para quem preferir petiscar em sua casa, está também disponível o serviço de take away e de delivery pela Uber Eats.