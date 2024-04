Este jantar marca o regresso do “Cabeças e Miolos”, cuja primeira edição foi há cinco anos e teve como convidado especial Vasco Coelho Santos.

Desta feita, uma das paixões do taberneiro Leopoldo Garcia Calhau as cabeças e os miolos vão ser o ponto de partida para este jantar que se realiza a 17 de abril, às 19h00.

À mesa chega o Pão com cabeça; o “Peixinho da horta do Curral”; o Carabineiro e pistachio; as “Cabeças de abóbora”; os Miolos e fricassé; as Línguas e grão-de-bico; e “Katsu Sando”. A sobremesa fica entregue ao Pudim de noz da Joana.

“Sempre tive uma enorme paixão por cabeças e miolos, por isso fazer um jantar temático e dar largas à imaginação, passados quase cinco anos da primeira edição, dá-me um enorme prazer”, refere Leopoldo Garcia Calhau, obreiro da Taberna do Calhau.

O jantar orça os 45€ por pessoa (bebidas não incluídas), com as reservas a fazerem-se pelo telefone 910 163 649.