O Tapisco é a oportunidade de descobrir o trabalho do chef Sá Pessoa, numa proposta de harmonização de duas cozinhas distintas, a portuguesa e a espanhola.

Alinhado com este conceito, o novo menu apresenta, nas entradas, um Pica-pau de cogumelos paris, shitake e pleurotus com picles de cenoura, pepino e couve-flor, e os Mexilhões à espanhola mergulhados num caldo pleno de sabores.

Nos pratos principais, a encabeçar a lista de novidades, aparecem agora uns suculentos Lombos de bacalhau assado com migas de tomate seguidos do Arroz de pato, linguiça de porco preto e alioli de salsa. A explosão de sabores do mar aparece servida nos tachinhos de Caldeirada de garoupa, camarão e coentros e Arroz de marisco com camarão, vieiras e mexilhão. Como sobremesas, a Sericaia de ameixa d'Elvas e sorbet de limão, e o Arroz-doce com gelado de canela e maçã caramelizada.

O Tapisco abriu em 2017 na rua de D. Pedro V, no Príncipe Real, como a “casa” onde o chef Sá Pessoa explora a sua vertente mais informal e espontânea baseada num conceito de partilha, que herdou da cozinha espanhola, pela qual foi influenciado durante os anos que lá viveu, e trabalhou.

As reservas podem ser feitas em tapisco ou através do telefone 213 420 681.