O chef Arnaldo Azevedo, responsável pelo Restaurante Vila Foz (uma estrela Michelin) abre as hostes da 3.ª edição da Chef’s Table no dia 19 de abril com um menu que reflete o seu estilo próprio. Segue-se o chef Alexandre Silva, que participa pela segunda vez na Chef’s Table, e que lidera os restaurantes Fogo e Loco (uma estrela Michelin) em Lisboa. Será no dia 3 de maio que os convidados poderão conhecer algumas das propostas do chef Alexandre Silva, com foco nos produtos portugueses.

O terceiro jantar acontece no dia 17 de maio e terá como anfitrião um chef que participa na Chef’s Table desde a primeira edição, o chef Rui Paula, que lidera o restaurante Casa de Chá da Boa Nova (duas estrelas Michelin). Aos convidados, o chef dará a conhecer um menu que promete uma fusão entre os sabores mais genuínos aliados a técnicas criativas e originais. Para encerrar a Chef’s Table, no dia 31 de maio, sobe ao palco do Mimo Algarve o chef Benoît Sinthon, que está à frente do restaurante Il Gallo D’Oro, na Madeira (duas estrelas Michelin e estrela verde Michelin). Na sua primeira participação neste evento, o chef que viaja da Madeira para o Algarve apresentará um menu inspirado na cozinha mediterrânea que une os sabores da terra com o mar.

A 3.ª edição da Chef’s Table traz uma novidade: no dia a seguir ao jantar promovido pelo chef anfitrião será servido, ao jantar, um prato de peixe da autoria desse mesmo chef no restaurante O Pescador, também localizado no Pine Cliffs Resort.

Os jantares Chef’s Table têm início às 20h00, estão disponíveis por 195€ por pessoa e são limitados a 26 pessoas. Para mais informações ou reservas, por favor consulte o site.