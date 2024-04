“A nossa especialidade é uma cozinha sem glúten e com muito sabor. Utilizamos carne 100% alentejana, de criadores locais, e confecionamos todos os nossos produtos na casa, incluindo os pães e os molhos, de forma a garantir que não haja presença de glúten e, assim, eliminar qualquer risco de contaminação cruzada. Os molhos estão disponíveis para venda aos clientes”, afirma Rui Domingos, responsável pelo Café do Rio a par com a mulher, Andrea Zamorano.

Na ementa há diversas opções sem lactose, vegetarianas, veganas e low-carb. “Fomos também os primeiros a oferecer hambúrgueres gourmet veganos e vegetarianos, e hoje inclusivamente vemos as nossas receitas autorais reproduzidas em outros restaurantes - o que nos enche de orgulho”, conta Andrea.

No menu, destacam-se, entre outros, os portugueses Farta-brutos (molho de mostarda, queijo, presunto, bacon, fiambre, cogumelos salteados, pickle de pepino, tomate, alface, cebola frita e ovo estrelado, 18€), Mirandelês (carne misturada com Alheira de caça de Mirandela, molho de mostarda antiga, bacon, tomate, alface, cebola frita e ovo estrelado, 15€) - ambos são os mais pedidos da casa; o muitíssimo picante Diablo (que leva molho de Chipotles Morita, bacon, pimentos padrón, nachos de milho, tomate, alface e cebola frita, 16€); o vegetariano Grão e Queijo Feta (hambúrguer de grão e queijo feta, molho de queijo feta e manjericão, tomate, cebola e rúcula, 14€) e o vegano Feijão e Cogumelos (hambúrguer de feijão branco e cogumelos portobello, guacamole caseiro, tomate, alface e cebola, 14€).

Todos os hambúrgueres têm como acompanhamento batatas fritas caseiras, arroz basmati ou salada. A ementa do Café do Rio conta ainda com bebidas como sumos naturais, smoothies, cocktails tradicionais, cervejas, vinhos, whiskys, gins, cafés e chás. Na carta de sobremesas, há gelados, mousses, cheesecakes, brownies e fruta fresca.

Café do Rio Rua da Alfândega, n.º 114, Lisboa Contactos: Tel. 218 868 050; e-mail reservas@cafedorio.pt

Andrea Zamorano mantém, em paralelo, uma carreira na área da cultura como curadora e escritora, com obras publicadas em Portugal e no Brasil. Tem uma coluna mensal na “Revista Blimunda”, da Fundação José Saramago, e colabora para diferentes publicações. Também é sócia do Samambaia Bar, na Graça.