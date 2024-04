A nova ementa no Maria Food Hub (Rua Maria Andrade n.º 38) aposta em pratos para partilhar, opções para saborear durante os reencontros de amigos, aproveitando o entardecer mais tardio. É o caso, por exemplo, da Couve-flor kung pao, um clássico chinês interpretado com o molho Maria; da Salada Okra, originária de África, feita com uma dupla dose de antioxidantes, os do quiabo e do tomate cherryl; do Polvo com folhas de shiso, vinagrete de yuzu e romã; e, para os veganos, do Ceviche de Tofu, com lima, malagueta, vinagrete de yuzu, cebola roxa, manga e tomate cherry.

Especialistas em pratos com polvo, o Maria Food Hub tem outra novidade: a Flor de polvo assado com salteado de batata-doce, bimi, funcho e lima. Para acompanhar, está disponível a Kulchá Kombucha, produzida em Lisboa e gaseificada naturalmente, mas também cervejas artesanais Amo e Dois Corvos – além de novíssimos cocktails como o Gal, com sabores a melão e presunto, e outros feitos com ingredientes nacionais, designadamente o gin português Gotik, de Santarém, e Limontejo, com limões do Algarve.

Todas estas novidades poderão ser degustadas num evento que tem lugar já no dia 18 de abril, das 18h30 às 22h00. A data escolhida antecipa o Dia Mundial da Terra – 22 de abril, assinalado em mais de 190 países para alertar para a necessidade de preservar os recursos naturais do mundo – e coincide com a inauguração da novíssima exposição de fotografia da artista Bárbara Veiga, que pelas 19h00 lerá poesia da sua autoria.

Artista visual, performer e autora do livro "Sete Anos em Sete Mares", Barbara Veiga dedica-se, há mais de 20 anos, a explorar formas criativas de lembrar a importância de nos reconectarmos com a natureza, e consequentemente, com a humanidade. Ativista, esteve nas Ilhas Faroe e na Antártida a salvar baleias, por exemplo, e já realizou exposições multimédia em países como Austrália, França, Alemanha e outros ao redor do mundo.

No Maria Food Hub apresenta agora "Kind of Blue", um conjunto de fotografias com que homenageia a Terra, compondo visualmente paisagens de regiões remotas, depois de atravessar diversos mares num veleiro.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 218 121 281 ou e-mail mariafoodhub@gmail.com