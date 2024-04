Fogo, Terra, Água e Ar juntam-se à mesa para celebrar os 20 anos do Eleven e da cozinha de Joachim Koerper

Este ano, o Eleven tem todas as razões e mais algumas para comemorar: assinala 20 anos de existência. Com portas abertas desde 11 de novembro de 2004 e detentor de uma estrela Michelin há duas décadas, este assume-se como um restaurante com uma cozinha de inspiração mediterrânea onde o chef Joachim Koerper consegue, com criatividade, criar pratos que homenageiam as gastronomias dos países por onde passou e exaltar a qualidade do produto português.

Para assinalar este marco, aquele que é um dos espaços mais icónicos da cidade preparou uma programação muito especial de aniversário que vai decorrer até ao final do ano. Assim no dia 11 de cada mês – uma data repleta de simbolismo na sua história -, será possível experienciar jantares gastronómicos, sessões culturais e até momentos musicais que permitem dinamizar os espaços circundantes ao restaurante instalado no jardim Amália Rodrigues.

“A ideia é ser um ano que tenha várias celebrações para públicos diferentes e que, no fundo, mostrem este lado mais abrangente que o Eleven tem”, explica Miguel Júdice, empresário e sócio do Eleven, e que aproveita para levantar o pano sobre aquele que será o segundo momento. “[A ligação com os quatro elementos] É uma coisa que nós queremos que atravesse, de certa maneira, este ano e para o mês que vem vamos inaugurar uma peça de arte inspirada nos quatro elementos aqui no restaurante”, adianta sobre a obra da autoria do estúdio Oficina Marques que ficará instalada no piso térreo do restaurante.

Um menu comemorativo onde o presente e o passado se cruzam

créditos: Eleven divulgação

Para aquele que foi o momento de arranque das celebrações dos seus 20 anos de existência, o restaurante elaborou um menu comemorativo que, entre clássicos e novidades, consegue juntar algumas das melhores criações da autoria de Joachim Koerper.

“Fizemos pratos marcantes que foram um sucesso durante estes 20 anos, pratos que eu trouxe de Espanha para cá, pratos que fizemos para estes 20 anos e pratos que estão agora na nova carta. Aqui está representada a nossa cozinha do passado e do presente”, afirma o chef alemão durante a apresentação do Menu “20 anos” que decorreu no dia 11 de abril.

Composta por seis momentos distintos, o peixe é a estrela desta carta festiva que, à semelhança de outros momentos futuros, pretende evocar aqueles que são os quatro elementos: Fogo, Terra, Água e Ar. A ideia é que cada um deles possa ser sentido dentro e fora da mesa, tanto através dos ingredientes que constam nos pratos servidos como pela própria envolvência e localização do restaurante.

Eleven Rua Marquês de Fronteira, Jardim Amália Rodrigues, Lisboa Contactos: tel. 213 862 211; e-mail:11@restauranteleven.com

Atum em duas texturas com caviar de limão e vinagrete de escabeche, Foie gras com enguia, ananás dos Açores e pimenta rosa ou Creme de crustáceos com trufa preta e o seu brioche estão entre as opções de entradas. Uma curiosidade prende-se com o facto de, em todos os momentos, Koerper marcar a sua identidade através da inclusão de um pequeno quadrado de tomate ou de uma erva miniatura colocados na borda do prato. “Desde que começou a cozinhar, todos os pratos são assinados por ele”, adianta Miguel Júdice sobre aquela que se viria a tornar a sua imagem de marca.

Na secção principal temos uma opção de peixe - Bacalhau “Iceland” com bivalves e algas - e uma de carne - Leitão lacado, fried rice, manga, camarão. Apesar de mostrar a sua predileção pelo atum e bacalhau, o chef confessa que o “fiel amigo” não o conquistou à primeira. “Quando cheguei cá não gostei de bacalhau. A pouco a pouco, fui conhecendo o bacalhau em Portugal e agora é dos meus pratos favoritos. Nos últimos anos, não há nenhum menu onde tenha faltado bacalhau”, elucida.

créditos: Eleven divulgação

Para encerrar o menu, Joachim Koerper abriu o livro de receitas e viajou até ao passado para resgatar aquela que é uma das suas sobremesas mais marcantes: o Soufflé de maracujá com gelado de banana e noz-moscada. “É uma receita do primeiro livro que fizemos aqui. É um prato que tenho há décadas.”

O Menu “20 anos” (159€ por pessoa) vai estar disponível durante todo o ano, ao almoço e ao jantar, acompanhado por um suplemento de vinhos nacionais e internacionais (79€ por pessoa).