Festival da Cerveja Artesanal do restaurante Souk promete muitos brindes e petiscos no Estoril

Durante um mês, o Streetfood by Souk vai ser invadido por cervejas artesanais e convidados especialistas, entre as quintas-feiras e sábados. Entre os cervejeiros convidados do evento, estará o casal irlandês Robert Mark e Majella Rose que, após se terem apaixonado pela vila piscatória, decidiram viver em Portugal e criar a Estoril Vida, uma cervejaria que nasceu com o objetivo de produzir cerveja artesanal a celebrar a Costa do Estoril.

Ainda entre os rótulos participantes estará a Porter-Gal, uma cerveja preta que parte de dois ingredientes do quotidiano português, o café e a canela, resultando numa bebida para saborear no fim do dia ou da refeição. Refira-se, também, a Estoril Pale Ale, uma clássica IPA, que mistura a cevada Europeia com o lúpulo Americano.

No decorrer do festival vai ser possível provar a Cascais Colsch, cerveja estilo Kolsch, de gosto único alemão numa bebida leve para relaxar e acompanhar petiscos ao pôr do sol. Destaque, ainda, para a Trigo branco, de paladar leve e profundidade de sabores, conseguidos através da utilização de flocos de trigo. Mas a cervejaria estará também com as sazonais Winter e Pumpkin.

Ao festival também se juntará Bryan Asfora, ex-colaborador do Souk, que apresentará a sua cervejaria artesanal Rúnica, inspirada no universo Viking. Bryan produz atualmente a Tyr, uma session red IPA de tonalidade cobre, a remeter às lindas alvoradas da costa portuguesa.

Outra participante é a BAH!, cervejaria artesanal do cervejeiro e chef apaixonado por esta bebida e pela gastronomia, o empresário brasileiro Roberto Stein, que veio do Rio Grande do Sul, Brasil, com a família para viver na vila piscatória. Stein trouxe consigo a produção das suas cervejas gourmet, que se tornam ótimas companheiras de vários pratos. Entre as cervejas, estão a APA Guria, uma American Pale Ale, com intensas notas cítricas de maracujá, toranja, e lima no aroma e também no sabor.

No decorrer deste festival da cerveja artesanal, Daniela Azeredo, à frente do restaurante, apresentará as suas sugestões à mesa. Para os amantes de tábuas as opções são várias como, por exemplo, a “Tábua de Kibbeh Vegan” (7 euros), a “Tábua de Kibbeh de Carne” (9,5 euros). A Pizza turca também é uma opção e os recheios são variados e para todos os gostos, com os valores a começarem nos 7 euros.

Para os que gostam de mesa cheia e partilhar, a sugestão recai nas tapas para dividir entre amigos e acompanhar com as cervejas artesanais durante estes dias.

Souk Rua Alexandre Herculano, nº 114 A, Cascais (Rua Amarela) Contactos: tel. 211 573 528; e-mail streetfoodbysouk@gmail.com

Durante os dias do festival existem menus com preços especiais para todos aqueles que lá passem; duas cervejas artesanais e um borek por 15 euros, duas cervejas artesanais e uma tábua de kibbeh carne por 14 euros, uma pizza turca e uma cerveja artesanal por 12 euros. Para os que apenas pedirem duas cervejas artesanais o Souk oferece umas asinhas de frango e para o grupo que pedir cinco cervejas irá receber a sexta também gratuita.