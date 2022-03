O chef Gastão Reis, concorrente do programa Master Chef, dará a conhecer alguns truques que irão ajudar a preparar refeições deliciosas, com sugestões para a entrada, prato principal e sobremesa.

No total, vão ser disponibilizados 14 cursos com temas que despertam os paladares mais apurados. Para além do chef Gastão Reis, também Marta Ferreira, Healthy Food Influencer, responsável pelo projeto Martilicious Food, ficará responsável pelo curso com a temática de Brunch, uma refeição apreciada por muitos, por ter a versatilidade de combinar receitas de pequeno almoço com refeições e sobremesa. As receitas são plant base, sempre com foco na sazonalidade e cheias de sabor, sendo assim aptas para qualquer restrição.

Cada curso terá um total de dez participantes, que terão acesso a todas as receitas, descontos especiais e ainda uma degustação completa durante a aula que servirá também para tirar dúvidas e partilhar experiências.

Os cursos orçam os 30 euros por pessoa.