Estrela verde do Chef Marc Segarra e cocktails premiados de Giacomo Giannotti encontram-se no Vila Vita Parc

Vindo do restaurante El Refectorio, no Hotel Abadía Retuerta, distinguido em 2020 com a primeira estrela verde, o chef espanhol Marc Segarra acompanhado pelo português chef João Viegas, que lidera o restaurante Atlântico do Vila Vita, criará um menu de degustação que assenta no que mais os une, um trabalho que privilegia a redução da pegada ambiental no restaurante, com produtos sazonais e de origem local a respeitar o ecossistema da região em que se encontram.

Este menu será harmonizado por um dos grandes nomes na área da mixologia, o italiano Giacomo Giannotti, do Paradiso em Barcelona - hoje o terceiro melhor cocktail bar do mundo, de acordo com The World's 50 Best Bars, que criará cocktails propositadamente para a ocasião.

Marc Segarra créditos: @JavierPeñas

A noite começa no Manzar Terrace, às 19h00, com cocktails de Giacomo Giannotti, seguindo-se o jantar no restaurante Atlântico.

O menu de degustação tem o valor de 125 euros por pessoa, com a possibilidade de harmonização de vinhos por 75 euros por pessoa. Valor que dá acesso imediato ao cocktail no Manzar Terrace.

A reserva antecipada é recomendada pelo telefone 282 310 100 e-mail fb@vilavitaparc.com

Este conjunto de jantares dedicados à cozinha “verde” – Reach for the Stars Green Edition – faz parte do programa dedicado à gastronomia no contexto da celebração dos 30 anos do Vila Vita Parc. Trinta semanas repletas de uma trintena de eventos que passam ainda por arte, cultura, bem-estar e lifestyle.