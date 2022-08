No Botella Food & Wine privilegiam-se os vinhos de pequenos produtores, diferentes daqueles que se encontram nas grandes prateleiras, acompanhados de petiscos saborosos e descomplicados. “Inspiramo-nos num conceito que é muito comum em Espanha, de espaços que conseguem gerar, naturalmente, um convívio informal e animado à volta da mesa e onde, de forma espontânea, se partilham conversas e sabores. Daí a origem do nome Botella”, explica Diogo Magalhães Ferreira, um dos responsáveis pelo espaço, juntamente com o sócio João Monteiro. A grande janela com vista para o mar, que faz a ligação do wine bar com o exterior, é propícia a essas reuniões espontâneas e é frequente surgirem pedidos feitos a partir da rua.

A carta de vinhos do Botella conta, neste momento, com 75 referências, entre brancos, tintos, rosés e espumantes, todos disponíveis a copo ou em garrafa. Entre as sugestões estão, maioritariamente, vinhos nacionais, das várias regiões do país, sendo também possível encontrar propostas de vinhos espanhóis, italianos e franceses. Todos eles obedecem ao mesmo critério: são provenientes de pequenas produções, selecionadas por Diogo Magalhães Ferreira: “queremos dar a conhecer aos nossos clientes uma oferta alternativa, de excelente qualidade. Apostamos numa série de nomes ainda pouco conhecidos e numa seleção variada, de forma a podermos ter sugestões que vão ao encontro do perfil de cada um. Procuramos, sempre que possível, fazer esse aconselhamento personalizado”, revela. A seleção da carta do Botella dá ainda destaque aos vinhos naturais e biológicos, produtos que têm vindo a conquistar um crescente número de apreciadores.

Quanto aos petiscos, a carta de verão é composta por propostas frescas e pouco complexas. Para acompanhar o seu copo de vinho, os clientes têm opções variadas como pratos de queijo e enchidos, bacalhau fumado, carpaccios de carne ou de polvo, tártaros diversos ou tacos, entre outras sugestões. O peixe fresco vem da Peixaria by Euskalduna, do chef Vasco Coelho Santos, os fumados chegam da Carpier e o presunto é fornecido pela tradicional casa Castro y González.

Aos almoços e jantares há também uma sugestão diária de um poke bowl e de uma salada. Nas sobremesas, a estrela é “O Melhor bolo de chocolate do mundo”, uma iguaria já famosa que os responsáveis do wine bar decidiram integrar na carta, assumindo também a sua distribuição em toda a zona norte do país.

O Botella conta ainda com uma loja onde disponibiliza, para venda ao público, muitas das propostas da sua carta. De igual forma, todos os vinhos servidos no wine bar podem ser adquiridos, a preço de loja. A ideia é que as pessoas possam replicar nas suas casas, de forma o mais aproximada possível, a experiência vivida no Botella. Para isso, podem contar com aconselhamento e sugestões de harmonização e com um conjunto de dicas de confeção e apresentação dos produtos.

Botella Food & Wine



Rua do Padrão, n.º 8, Foz do Douro - Porto

Contacto: tel. 910 539 999

O Botella apresenta-se com uma decoração divertida, com peças icónicas a ornamentam as paredes: uns lábios, um nariz e uma mão que segura uma garrafa de vinho, em tamanho XL.

Encerrando portas à terça-feira, o wine bar vai ainda apostar na realização regular de provas de vinhos, com produtores convidados, disponibilizando também o seu espaço para acolher eventos privados, à porta fechada.