Novo ano, novos hábitos, mais saúde, mais energia, mais bem-estar: é assim que o Therapist nos inspira a iniciar 2022, com a ajuda de um novo plano Reset desenhado para desintoxicar não só o corpo, mas também a mente.

Disponível como um Plano de Refeições Detox Líquidas para 1, 2 ou 3 dias, ou como um Plano de Refeições Detox para 1, 2 ou 3 dias, o novo Programa Reset foi desenvolvido pela chef do Therapist, em parceria com a nutricionista funcional do restaurante, usando ingredientes naturais e da época, todos biológicos ou locais - entre eles abóbora, arroz integral biológico, tofu biológico, cogumelos shitake, dióspiros, gengibre, laranja, quinoa biológica e spirulina.

O resultado é um conjunto variado e diverso de refeições verdadeiramente frescas e nutricionalmente ricas, todas pensadas para fazer um reset completo ao organismo e inspirar a iniciar este novo ano com mais saúde, energia e bem-estar.

Embaladas em vidro reutilizável, as refeições do Reset são feitas no dia anterior à entrega (disponível na zona de Lisboa), para garantir a máxima frescura e o maior aporte nutricional de cada momento do programa.

Desenvolvido como um programa que não só para o bem-estar físico, mas também mental e emocional, o novo Reset do Therapist é também composto por um eBook e diversos conteúdos exclusivos:

- Ritual de relaxamento e desintoxicação com Tâmara Castelo (especialista em Medicina Tradicional Chinesa e autora de diversos livros), para combater a ansiedade e inspirar ao auto-cuidado.

- Dicas de Feng Shui com Anne-Sophie Tellier (fundadora do Slo Feng Shui), para fazer um reset também à casa.

- Uma playlist criada pela DJ Yen Sung, com uma hora de música para relaxar e acompanhar o Reset.

- Uma aula de yoga com Vera Simões (professora de Yoga e fundadora do Ashtanga Cascais).

- Os benefícios da Kombucha com Maria Lima (fundadora da Aquela Kombucha), para saber mais sobre esta bebida milenar.

- Massagem Facial com Cátia Curica (fundadora da Organii e da Unii), para "acordar" também a pele.

Os novos Kits Reset estão disponível na loja online do Therapist.