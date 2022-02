A magia do amor chegou ao Sushi At Home e, sem querer guardá-la só para si, pretende partilhá-la com todos os sushi lovers, transmitindo o sentimento para um menu especial Dia dos Namorados, que estará disponível entre os dias 12 e 14 de fevereiro e que conta com 34 peças escolhidas especialmente para celebrar a ocasião, acompanhadas por uma garrafa de vinho Fiúza.

No calendário do Sushi at Home o Dia dos Namorados dura três dias e, por isso, promete levar o melhor da gastronomia nipónica a casa de todos os apaixonados com um menu que conta não só com a presença de 10 Hot Rolls, 8 peças do clássico sashimi de atum e salmão, 2 indulgentes Gunkan de Salmão e Philadelphia e 2 Gunkan de Salmão Braseado, e ainda com o mais recente Gunkan Pop.

Menu Dia dos Namorados créditos: Sushi At Home

Para compor ainda mais esta sugestão gastronómica, dispõe ainda de 6 Nigiris de Salmão e Salmão Braseado e de 4 Uramakis de Salmão, Morango e Philadelphia.

Para rematar, o menu inclui ainda uma garrafa do aveludado vinho Fiúza Sauvignon Blanc, para brindar ao amor.

Idealizado para todos os que já não sabem desfrutar da noite mais romântica do ano sem o melhor sushi, o menu Dia dos Namorados estará disponível a partir de sábado, dia 12 até ao dia 14 de fevereiro, para entrega ou levantamento na loja entre as 12h00 e as 16h00 e as 19h00 e as 23h00.