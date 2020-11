O É Um Restaurante, projeto de restauração da Associação Crescer (Rua de São José, nº56), nasceu em outubro de 2019 com uma missão muito clara: dar formação e criar oportunidades de emprego na área da restauração a pessoas em condição de sem abrigo. O espaço reabriu ao público a 29 de outubro último para serviço exclusivo de take way e entregas ao domicílio.

Em conjunto, os chefes de cozinha Nuno Bergonse e David Jesus desenvolveram uma nova carta para a reabertura do restaurante, que propõe uma seleção de pratos com grande foco nos produtos sazonais, como a castanha ou a batata-doce, sempre numa aposta na comida de conforto e partilha.

Quinoa de frango créditos: É Um Restaurante

Da carta, refira-se o Javali estufado com castanhas e batata-doce, o Caril de camarão com arroz basmati, a Quinoa de frango crocante, Queijo da Ilha e molho César e a Sandes de barriga de porco com coleslaw e chips de batata-doce. Os pratos orçam entre os 7,50 e os 15 euros a dose.

Nas sobremesas, as propostas recaem no Pudim de azeite e mel e na Mousse de chocolate, respetivamente com o preço de 4 e 3 euros.

“Reabrimos cheios de vontade de surpreender e chegar a casa dos lisboetas. Mantendo o conceito de partilha, na nova carta utilizámos produtos portugueses da época, e introduzimos algumas novidades, como a quinoa ou o porco cozinhado a baixa temperatura”, afirma Nuno Bergonse que apadrinha o projeto desde o início.

A partir de agora é possível voltar a degustar as propostas gastronómicas dos chefes de cozinha que estão disponíveis para take away, com recolha no restaurante, podendo a encomenda ser feita a partir do Zomato ou do site.

Pudim. créditos: É Um Restaurante

O É Um Restaurante dispõe também de entregas ao domicílio, nas plataformas Glovo, Uber Eats, NoMenu e Takeaway.com. Sempre de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 15h00 e das 18h30 às 23h00.

“O É Um Restaurante tem vindo a apostar cada vez mais na qualidade, com uma carta de autor muito bem pensada pelo Nuno e pelo David, e queremos continuar a dar oportunidades a quem trabalha connosco, e a proporcionar uma excelente experiência gastronómica a todos os que nos visitam e nos procuram, uma vez que reabrimos exclusivamente para os serviços de take away e delivery”, refere Américo Nave, diretor-executivo da Associação Crescer.