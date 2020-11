A cozinha do Friends Kitchen, o restaurante inserido no hotel Holiday Inn Porto Gaia, foi criada para ter resposta a todos os momentos de refeição, dos snacks e pequenos-almoços aos almoços e jantares, sem esquecer o brunch. Desta forma, o restaurante conta com uma nova carta de outono que apresenta à mesa abóbora, cogumelos e castanha.

Ao pequeno-almoço, brunch e lanche, as novidades incluem Panquecas de abóbora e requeijão (5,5 euros) ou com as Panquecas de castanha (6,5 euros), estas últimas disponíveis a partir de 6 de novembro.

Risotto de abóbora e frango com tomate seco. créditos: Holiday Inn Porto Gaia

Para o almoço ou jantar, o destaque vai para a Vitela de comer à colher com risotto de cogumelos (19 euros). Sendo o risotto uma das especialidades do restaurante, há mais uma variação para conhecer, também ela dedicada ao outono, o Risotto de abóbora e frango com tomate seco (14,5 euros). À sobremesa, as sugestões da temporada passam pelo Fondant de abóbora com requeijão (6 euros) ou pelo crocante Folhado de castanha com gelado de Vinho do Porto (7 euros).

Friends Kitchen Holiday Inn Porto Gaia - Rua Diogo Macedo 220, Vila Nova de Gaia Horário: das 10h30 às 22h30. Contactos: tel. 223 747 500; e-mail friendskitchen@hiportogaia.com

A abóbora inspirou ainda uma Salada de quinoa e abóbora com queijo feta, mel e balsâmico (12,5 euros) e um Hambúrguer de abóbora e grão (9,5 euros), duas opções vegetarianas.