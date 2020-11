O menu “Carnes Premium à sua mesa” permitirá escolher entre algumas opções de carnes maturadas. Com doses para partilhar ou doses individuais, as propostas assentam em cortes provenientes de carnes nacionais, sublinhando-se o Tomahawk, o Entrecôte Prime Rib-Eye, ambos com maturação de 14 dias, o Magret de Pato e o Chateaubriand.

O restaurante Dinastia Flávia (Lugar do Extremo - Vale de Anta) anuncia que a nova ementa apresenta descontos para os detentores do cartão “Privilege Club Hotéis”.