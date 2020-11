O “olho” de Vhils espreita agora em garrafas de cerveja com fins solidários

Foi o próprio artista que escolheu a Fundação AFID Diferença como entidade que beneficia da venda de uma parte da edição de 250 garrafas Super Bock x Vhils de 75 cl, peças em vidro escuro e serigrafadas com uma ilustração.

Cada garrafa orça os 50 euros e, "por cada peça vendida, a marca de cerveja do Super Bock Group duplica o valor, oferecendo-o à instituição", lemos em nota informativa. A Fundação AFID Diferença empenha-se no acolhimento, na saúde, na integração e reabilitação de jovens com necessidades especiais e outros grupos em situação de desvantagem social.

A edição de colecionador Super Bock x Vhils encontra-se disponível aqui, em pré-reserva.

“A ideia era criar uma interação com quem vê a peça, mas também estabelecer a ligação com o resto da obra que tenho feito até agora” refere Alexandre Farto aka Vhils.

créditos: Super Bock

Esta não é a primeira vez que Vhils colabora com a referida marca cervejeira. Já antes, colaborou num mural em grande escala com os PichiAvo que pode ser visto na sede do Super Bock Group, ou o desenvolvimento da marca Coruja.

Nascido em Lisboa em 1987, Vhils estudou na University of the Arts em Londres. Na juventude pintava murais na rua e em comboios. A partir das suas raízes do graffiti/street art tem vindo a explorar novos caminhos dentro da ilustração, animação e design gráfico.

A partir de 2011, desenvolveu uma técnica usando explosivos, grafite, restos de cartazes e até retratos feitos com metal enferrujado para criar retratos e frases. Conta com trabalhos em Lisboa, Poto, Aveiro, Londres, Moscovo, Nova Iorque, Los Angeles, entre outras cidades.