O “Guia dos Cervejeiros em Portugal” resulta do “mapeamento do melhor que se faz nos 18 distritos e ilhas em matéria de cerveja, promovendo as cervejeiras nacionais, industriais e artesanais”, informa a Associação Cervejeiros de Portugal, entidade responsável pela publicação do manual em formato digital.

O guia gratuito que resulta na reunião de mais de cem produtores e suas marcas de cerveja, toda uma variedade de sabores e aromas. Entre as marcas e respetivos mestres cervejeiros destacados na obra, encontramos referências como a Bemdita, Judia, Letra, Post Scriptum by Pedro Sousa, Bila, Biltre, Vadia, 12 Marias, Cinco Chagas, Praxis, Xó Carago, Rima, Ribatejana, Oitava Colina, Musa, Bolina, Dois Corvos, Barona, Mimi, Marafada, Sacanita, Vilhoa, Koriska.

As fichas dos produtores, para além de incluírem informação sobre o percurso dos mesmos, apresentam notas de prova das respetivas cervejas, assim como contactos dos visados.

O Guia “Cervejeiros em Portugal 2020-2021, ilustra também a diversidade da oferta cervejeira, tendo sido mapeadas as marcas de cerveja que podem ser saboreadas em muitos Brewpubs e Tap Rooms de Portugal. Em muitos deles há a possibilidade da realização ou agendamento de visitas, ou de combinar o consumo da cerveja com espaços de restauração, para a celebração da cultura cervejeira”, adianta a já referida associação.

A APCV - Cervejeiros de Portugal conta com mais de 30 anos de história. Trata-se de uma associação de setor, sem fins lucrativos, que representa as empresas que, em território nacional, exerçam a indústria da produção e/ou enchimento de cerveja.