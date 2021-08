Fundada há 185 anos, a José Maria da Fonseca é empresa que desde logo associamos à produção de vinhos de mesa e generosos. Desta feita, o produtor sediado em Azeitão, associou-se a uma cervejeira artesanal lisboeta, a 8ª Colina, para apresentar uma nova cerveja, a Mosquita Blonde Ale.

Trata-se de uma cerveja resultante da combinação dos maltes Pale Ale, Münich e Vienna - e os lúpulos Magnum e Mandarina Bavaria. Na prova, apresenta-se clara e límpida e de cor acobreada. O sabor revela alguma doçura, proveniente dos maltes. Cerveja que é boa companhia para pratos de sushi, peixe, marisco e saladas.

A Cerveja Mosquita Blonde Ale (2,49 euros, garrafa de 33 cl) está disponível no El Corte Inglés, na loja online da José Maria da Fonseca e no Wine Corner by José Maria da Fonseca, em Azeitão.