João Fernandes, Mestre Cervejeiro da Sovina, explica a razão desta nova cerveja: “Queremos contribuir para um mundo mais consciente e sustentável, e com este apoio da Too Good To Go conseguimos salvar do desperdício algumas caixas de cereja, dando-lhes uma nova vida através de uma cerveja nova. As cerejas foram uma ótima adição, proporcionando um carácter doce e frutado sobre uma base ligeiramente sour”.

A aplicação da Too Good To Go permite a marcas e estabelecimentos parceiros combater o desperdício alimentar, permitindo-lhes vender o seu excedente alimentar, no final de cada turno, a potenciais clientes. Um marketplace que aproxima estabelecimentos, distribuidores e produtores do consumidor final, com preços mais acessíveis. Tudo à distância de um clique numa aplicação gratuita que já conta com uma comunidade de mais de 800 mil utilizadores e cerca de 3 mil parceiros, em Portugal.

“É altamente relevante para a Too Good To Go que também os nossos parceiros estejam alinhados e motivados a encontrar novas formas e soluções de combate ao desperdício alimentar. Esta colaboração com a Sovina mostra o que conseguimos quando alinhamos objetivos e necessidades em prol de um bem maior. Uma cerveja cujo sabor é a prova viva que as sinergias que potenciamos nos nossos parceiros são uma das nossas mais-valias”, refere Madalena Rugeroni, Country Manager da Too Good To Go Portugal e Espanha.

A nova cerveja Sovina 500 Cherry Sour (3,5 euros a garrafa de 33 cl) encontra-se disponível na loja online da Sovina e em alguns bares de especialidade.