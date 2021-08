A 5 de agosto a segunda cerveja é oferta de norte a sul do país

Desde 2016 que a procura por IPA’s, e a sua consequente popularidade, não parou de crescer. Mais do que uma categoria, é o estilo de cerveja que mais cresce, sendo Lagunitas a IPA número um no mundo em vendas. Talvez por isso, e já algum tempo depois da sua origem, em meados do século XIX, durante a ocupação Britânica da Índia, este estilo de cerveja artesanal continua a ser marcante ao ponto de ser celebrado a nível global, através do Dia Internacional da IPA, que este ano se comemora a 5 de agosto.

créditos: Lagunitas

Para assinalar a data em Portugal, a Lagunitas criou uma campanha refrescante com a oferta de uma IPA, na compra de outra, em 79 pontos de venda à escolha do consumidor, de norte a sul do país.

A Lagunitas IPA é uma cerveja de cor âmbar, mais amarga, que possuí aromas intensos e frescos a lúpulo e é bastante mais duradoura. Apresenta ainda um toque de malte de caramelo que a torna mais rica e confere mais corpo, balanceando com o amargor. Tem um teor de álcool de 6.2% e deve ser consumida idealmente entre os 4 e os 7 ºC.