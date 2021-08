Dia da Cerveja na Nortada oferece barris e experiências de produção

No Brewpub da Nortada, para além de novos menus harmonizados criados para a data, há jogos tais como a roleta cervejeira e também provas cegas para os verdadeiros conhecedores.

Ainda no Brewpub, entre todos os visitantes de sexta e sábado, vai decorrer um sorteio: “do malte ao rótulo”, em que o grupo de amigos vencedor vai estar envolvido na produção de uma cerveja da Nortada, acompanhando todo o processo em conjunto com a Mestre Cervejeira, e tendo a possibilidade de desenvolver o respetivo rótulo em conjunto com o departamento de Marketing. No final, poderão levar para casa parte da cerveja produzida, com o seu novo rótulo.

créditos: Nortada

Para os mais aventureiros há ainda um concurso desafiante, a decorrer até dia 12 de agosto nas redes sociais, e em que o grande prémio é uma máquina de cerveja, por empréstimo, acompanhada por três barris de cerveja Nortada.

Para participar há que publicar no Instagram a melhor foto de convívio seguro com os amigos, com perfil público e identificando a @cervejanortada. Podem ser fotos ao ar livre, na piscina, na praia, ou em qualquer lugar que sugira a diversão responsável.

Fábrica Nortada Rua de Sá da Bandeira, 210, Porto Contacto: tel. 220 181 000; e-mail: geral@fcportuense.pt

A Fábrica Nortada, na Rua de Sá da Bandeira, no Porto, está agora aberta de terça a sábado, entre as 17h30h e as 2h00.