O Dia Internacional da Cerveja, um evento mundial assinalado em mais de 50 países e que este ano é celebrado a 6 de agosto, foi a data escolhida pela Associação Cervejeiros de Portugal para lançar a campanha “Saber Cerveja”. O programa visa aproximar o setor dos consumidores, com mais conhecimento e saber sobre Cerveja, nomeadamente temas relacionados com a sua composição, saúde, nutrição, gastronomia, responsabilidade social, cultura cervejeira. O vídeo que dá corpo a esta campanha pode ser visualizado aqui.

A campanha estará presente em diferentes canais de televisão por duas semanas. Nas redes sociais do “Saber Cerveja”, bem como no Linkedin da Cervejeiros de Portugal, “as celebrações da efeméride começarão mais cedo, com conteúdos sobre toda a cadeia de valor da cerveja, desde quem semeia a cevada e lúpulo, a quem a serve, aos nossos restaurantes, cafés, hotéis, bares e discotecas”, informa a Associação.

No dia da efeméride, a Cervejeiros de Portugal “desafia os portugueses a partilhar uma foto de uma cerveja, marcando o hashtag #VivaCerveja e a página @sabercerveja, ativas no Facebook e Instagram, de forma a esta homenagem e celebração chegar a todo o setor”, lemos em comunicado.

O Guia dos Cervejeiros em Portugal 2020-2021 é também uma iniciativa Associação Cervejeiros de Portugal e do projeto “Saber Cerveja”. O resultado é a reunião de mais de cem produtores no continente e ilhas, ilustrando a diversidade da oferta cervejeira, tendo sido mapeadas as marcas de cerveja que podem ser saboreadas em muitos Brewpubs e Tap Rooms de Portugal. Em muitos deles há a possibilidade da realização ou agendamento de visitas, ou de combinar o consumo da cerveja com espaços de restauração, para a celebração da cultura cervejeira.