Dona Maria, um espaço em Gaia para provar a tradicional gastronomia portuguesa

Nas margens do rio Douro, encontramos o restaurante Dona Maria, inserido no The Lodge - Wine & Business Hotel. Com vista para o casario do Porto, a cozinha deste novo espaço gastronómico de Vila Nova de Gaia oferece os tradicionais sabores portugueses, inspirado na Infanta Dona Maria, a pedido de quem o primeiro livro de receitas portuguesas foi compilado para a acompanhar na sua viagem para Nápoles.

O Dona Maria apresenta paladares propostos pelo chefe de cozinha Ricardo Simões, que recordam os sabores das receitas das várias “Donas Marias” que criaram a riqueza gastronómica portuguesa.

Chefe de cozinha Ricardo Simões The Lodge - Wine & Business Hotel

As receitas foram, contudo, modernizadas e sofisticadas e apresentam sugestões como Tripas, Vitela estufada com arroz de enchidos de Trás-os-Montes, Bacalhau confitado com puré de gravanços, Pezinhos de coentrada e creme de salsa, Sericaia e Ameixa de Elvas confitada, e Pudim Abade de Priscos.

Casa com ampla carta de vinhos, constituída por uma seleção de referências portuguesas e internacionais, seleção do sommelier principal do restaurante. Com uma capacidade para mais de três mil garrafas de vinho, a garrafeira do Dona Maria conta atualmente com 300 referências de norte a sul do país, incluindo ilhas, abrangendo ainda algumas opções de champanhe.

Restaurante Dona Maria The Lodge - Wine & Business Hotel Rua de Serpa Pinto, nº 60, Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 220 157 540; e-mail info@thelodgehotel.pt

Acresce que estão disponíveis cerca de 50 referência de vinho a copo. Da ligação à região do Douro resulta uma maior incidência nos vinhos daquela região, embora se faça uma viagem a néctares de outras proveniências.