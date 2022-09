O Vira Frangos assenta o princípio da sua receita numa marinada com a peça de carne desossada e grelhada num processo que lhes retira gordura. A marca conta com várias receitas prontas a provar com respetivos acompanhamentos e cinco picantes de autor. Após inaugurar vários espaços em Lisboa e em Algés, chega a vez de Cascais receber um estabelecimento Vira Frangos.

Tal como os restantes espaços, no Vira Frangos instalado no CascaiShopping é possível escolher entre Frango com limão e flor de sal (7,15 euros), com molho da casa (7,45 euros) ou azeite e ervas (7,45 euros), mas também com combinações de queijo gratinado e bacon crocante (8,05 euros) ou abacate e iogurte (8,05 euros). Além disso, há uma hipótese mais gourmet com trufa e parmesão. Todas estas receitas podem vir acompanhadas de batatas tipo leitão (2,05 euros), arroz torrado (2,05 euros), churros de batata (2,40 euros), entre outros.

Também não faltam opções para picar (como o mini pão com chouriço, por 0,65 euros), os entalados (apelidados como “as melhores mini-sandes de frango do mundo”, por 2,05 euros), sobremesas (como a tarte de amêndoa caramela ou de limão, por 1,55 euros) e bebidas com nomes improváveis, como é o caso da Mosca Mula (sumo de lima, cerveja, ginger ale e hortelã) ou da Viracujá (maracujá, vinho branco e ginger ale), ambas à venda por 3,8 euros.