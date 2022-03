Competição “Restaurant Awards” anuncia as 10 casas vencedoras e entrega o “Brócolo de Ouro”

Do mais fancy ao pedido mais comum, a primeira edição dos “Restaurant Awards” procurou premiar os restaurantes parceiros da Bolt Food que, assinala esta entidade, “durante o ano de 2021, tiveram um papel fundamental junto da comunidade, mantendo as pessoas longe do caos da pandemia, mas unidas em torno de boas experiências gastronómicas, no conforto das suas casas”.

Segundo David Silva, responsável pela Bolt Food Portugal, “os Restaurant Awards são um reconhecimento do trabalho árduo e dedicação de nossos restaurantes parceiros pela boa experiência gastronómica que oferecem às comunidades das quais fazem parte. O valor desta campanha assenta no facto de serem os próprios clientes a decidir quem sai vencedor ao considerarmos o número de pedidos, a sua qualidade e outros critérios que são avaliados exclusivamente na app pelos seus utilizadores, ao longo do ano”.

créditos: Bolt Food

Em Portugal, a distribuição dos prémios deu-se da seguinte forma:

1. Moko Veggie Café foi o vencedor na categoria “Loved by Locals” que premeia os estabelecimentos com maior classificação na app;

2. Caco, o Original venceu a categoria “Hidden Gem”, destinada aos melhores restaurantes fora do centro das cidades;

3. KFC saiu vencedor na categoria “Midnight Munchies”, dedicada aos restaurantes mais populares “fora de horas”;

4. A-100 foi o vencedor da categoria “Rising Star”, ou seja, um novo restaurante que ganhou uma legião de fãs em pouco tempo;

5. Burger King foi premiado na categoria “Never Gonna Give You Up” como o restaurante com os pedidos mais repetidos;

6. SushiCafé saiu vencedor na categoria “Treat Yourself”, que premeia os restaurantes mais fancy;

7. Mother Burger foi eleito vencedor na categoria “Verified Vegan” que, como o nome indica, premeia os melhores restaurantes para pedir comida vegan;

8. Portugália venceu a categoria “The King of Steaks” como melhor restaurante tradicional em Portugal;

9. Choupana Caffe venceu a categoria “Early Bird”, dedicada aos melhores estabelecimento para pessoas começarem o seu dia;

10. Por fim, Hello Beijing saiu vencedor na categoria “Lunchtime Favourite” que os restaurantes com melhor desempenho entre as 11h00 e as 14h00.

Os dez vencedores irão receber um “Brócolo de Ouro” personalizado, stickers e materiais para destacar em loja e online, mas acima de tudo, um destaque especial numa nova categoria dedicada aos dez protagonistas dos Restaurant Awards durante duas semanas.

A Bolt Food foi lançada pela primeira vez na Estónia em agosto de 2019 e atualmente o serviço já se encontra disponível em 20 países de mais de 50 cidades. Em Portugal, a área da Grande Lisboa, Porto e recentemente Coimbra podem contar com os serviços de entrega de comida em casa da Bolt.