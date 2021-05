Chefe de cozinha Miguel Laffan lidera o Palma, novo restaurante com sabores do Alentejo

Com um percurso desenvolvido em vários restaurantes com estrelas Michelin pelo mundo, Miguel Laffan liderou vários projetos em Portugal, e foi o Alentejo que o inspirou a conquistar a primeira estrela Michelin da região. Esta forte conexão e conhecimento do Alentejo fê-lo agora regressar a estas terras e criar o Palma, o novo restaurante do Torre de Palma Wine Hotel, cuja abertura coincide com o sétimo aniversário da unidade hoteleira. “Quero retratar a verdadeira essência do Alentejo, incorporando uma realidade mais atual. O Palma irá trazer frescura e vivacidade àquela que é uma das mais ricas gastronomias do nosso país” refere Miguel Laffan, Chefe Executivo do restaurante Palma.

créditos: Jorge Simão

Inspirado pelas paisagens do Alto Alentejo, entre castelos e prados, este menu propõe uma experiência familiar, de partilha e de bem-estar. O chefe de cozinha destaca a qualidade dos produtos locais como os queijos e enchidos caseiros, animais de pasto selecionados e os ovos biológicos, preparados na sala pelo Maître, harmonizados com os vinhos da herdade de Torre de Palma.

créditos: Jorge Simão

“É fundamental honrar o que temos de melhor nesta região e dar a conhecer a nossa cultura e património gastronómico, sem perder a identidade da região. O Alentejo é um tesouro, com produtores apaixonados pela terra e com níveis de qualidade fora de série, que não encontramos noutro lugar”, reforça Miguel Laffan.

Da carta, destaque para a Açorda alentejana de bacalhau, piso de coentros (14 euros), Queijo de ovelha gratinado com orégãos frescos, chutney de pimentos e malaguetas, tostinhas caseiras (7,5 euros), Polvo assado em vinho tinto e seu arroz malandrinho (25 euros), Lombo de novilho “carnealentejana” molho de assinatura Miguel Laffan, batata frita cortada à mão e esparregado cremoso (25 euros), Galinha de Cabidela do Montado com vinho tinto Torre de Palma e ervas frescas (24 euros), Mousse de chocolate crocante, cremoso de caramelo salgado e gelado de manteiga de amendoim (9 euros).

Restaurante Palma Herdade de Torre de Palma, Monforte, Alentejo Horário: sexta a domingo das 12h30 às 15h00. Todos os dias das 19h30 às 22h00. Contactos: tel. 245 038 890; e-mail reservas@torredepalma.com

O Torre de Palma é um hotel vínico de cinco estrelas, membro da Design Hotels. Com uma arquitetura típica do Alentejo, caiada de branco e com 19 quartos, apresenta uma decoração contemporânea.