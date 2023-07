Os últimos sábados dos meses de julho, setembro e novembro têm um sabor especial no Funchal. O restaurante Tipografia, do Castanheiro Boutique Hotel, irá receber chefs nacionais reconhecidos, que juntamente com o chef anfitrião Maurício Gonçalves, irão preparar, a quatro mãos, jantares que juntam aos sabores do arquipélago, a técnica e estilo próprio de cada um. O primeiro jantar é já este mês, dia 29 de julho, com o chef André Cruz, do restaurante Feitoria, distinguido com uma estrela Michelin.

“À Mesa no Castanheiro, Chef Maurício Gonçalves…” é o nome deste projeto que pretende fomentar a troca de experiências entre profissionais, tendo como pano de fundo a singularidade gastronómica madeirense.

A viagem gastronómica com o chef André Cruz será composta por sete momentos. A experiência começa com um amuse-bouche de Serrajão, helófitos e maracujá, seguindo-se a entrada de Requeijão do Santo da Serra e pitanga, bolo do caco, que dá a conhecer este fruto de sabor agradável que varia entre o doce e o ácido.

Chef André Cruz. créditos: Divulgação

Do mar vêm duas propostas, uma de cada chef, com o Peixe do mercado dos lavradores, crustáceos da ilha, batata-doce e emulsão de citrinos, da autoria do chef André Cruz, e o Peixe da costa e ervilhas, kefir, do chef Maurício Gonçalves.

O prato de carne reúne um contraste de sabores intensos e frescos, com o Roulé de borrego de leite, castanhas e aipo, jus e hortelã fresca. O produto mais reconhecido da região chega à sobremesa, com a Banana da madeira, mel de cana e leite de vaca queimado.

Além do chef André Cruz, À Mesa no Castanheiro irá contar também com a participação do chef Miguel Laffan, do restaurante Palma, do Torre de Palma Wine Hotel (30 de setembro), e Ana Magalhães, vencedora do concurso “Chef Cozinheiro do Ano” 2022 (25 de novembro).

O jantar a 29 de julho tem o valor de 95 euros, por pessoa, com harmonização de vinhos incluída. As reservas podem fazer-se pelo telefone 291 200 100 ou e-mail info@castanheiroboutiquehotel.com