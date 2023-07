Pela primeira vez, o mais recente projeto de fine-dining do Torel Palace Lisbon torna-se palco de jantares informais a seis mãos, conduzidos não apenas por Vitor Matos e Francisco Quintas, respetivamente chef consultor e chef residente, mas também por Tiago Bonito, ex-chef do premiado Largo do Paço, restaurante inserido no hotel Casa da Calçada, membro da Relais & Châteaux. Foi precisamente lá que aconteceu o primeiro encontro entre Francisco Quintas e Tiago Bonito, que agora voltam a partilhar a mesma cozinha ao lado do chef Vitor Matos.

Com início previsto para as 19h30 de dia 28 de julho, a viagem gastronómica procura homenagear não apenas ingredientes portugueses e sazonais, mas também muitas das suas memórias e viagens pelo mundo.

Naquele que é, também, o seu primeiro projeto gastronómico na capital portuguesa, Vitor Matos volta a confirmar a sua vontade em trazer para o 2Monkeys novas ideias e protagonistas.

O jantar, destinado a 13 comensais, distribui-se por sete momentos e tem um custo de 150 euros, com harmonização vínica incluída, da responsabilidade de António Maçanita. A reserva e o pagamento deverão ser feitos antecipadamente, para o e-mail linfo@2monkeys.com.pt