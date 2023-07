Situado no bairro de Alvalade, em Lisboa (Praça Alvalade, 6B loja 10), o Müla Petiscaria traz uma experiência que une nações petisqueiras como Portugal, Espanha, Brasil, México e Peru. Como sugestão de after work, o restaurante apresenta-nos o famoso Aperol Spritz enquanto se desfruta de uma Tiborna de tomate, azeite e presunto. Se as preferências recaírem sobre sugestões mais clássicas, há que reparar no Mojito acompanhado de uns Ovos cremosos com espargos verdes.



Sugestões refrescantes como Strawberry Daiquiri, Pisco Sour, Pina Colada, entre outras, poderão acompanhar petiscos como Brás de alheira com pó de azeitona, Tacos de camarão, Cogumelos salteados com aromas de coentrada, Puntilhitas fritas com molho tártaro, entre outros.

Os interessados podem fazer as suas reservas através do telefone 910 945 262 ou do e-mail reservas.mula@mercantina.pt