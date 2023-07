Sob o mote “Rui Silvestre cozinha com…”, o chef Rui Silvestre recebe o chef Henrique Sá Pessoa no restaurante Vistas, com uma estrela Michelin, inserido no complexo hoteleiro Monte Rei Resort Golf & Country Club, para preparar jantares com um menu que destaca o peixe e o marisco. Este evento vai dividir-se em dois jantares, que vão decorrer nos dias 18 e 19 de julho. Em cada uma das noites, os jantares serão servidos numa mesa imperial, com o número limitado a 20 pessoas, para uma experiência intimista e personalizada.

O chef Henrique Sá Pessoa, notabilizado sobretudo pelo seu trabalho de cozinha de autor no restaurante Alma (duas estrelas Michelin), traz para este evento pratos que homenageiam o atum, o lírio e a pescada, com o sabor que mistura a cozinha tradicional portuguesa com as influências das suas viagens, sobretudo pela Ásia.

O chef Rui Silvestre assume definitivamente a sua paixão pela proteína marítima tomando a decisão de retirar a carne do menu Vistas, cada vez mais influenciado pelo sul do país e pelos temperos exóticos de Goa e de Moçambique, que fazem parte das suas raízes familiares e das memórias de infância, e que vai trazer também para estes jantares.

O menu de degustação preparado para os dois encontros atravessa os sabores do mar, com o chef Rui Silvestre a trazer o lingueirão. Cada jantar compõe-se por sugestões num menu composto por nove momentos, repartidos por três snacks, quatro pratos principais e duas sobremesas, acompanhado de wine pairing.

O menu tem o preço de 250 euros e inclui a harmonização vínica. Os interessados podem fazer as reservas aqui.