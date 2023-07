No Atalho do Cais as quartas-feiras de descontos, sob o tema “Cocktails & Meat Sushi” do Atalho do Cais, apresentam uma seleção de sushi rolls, como o Nigiri (uma peça de arroz envolta de uma fina fatia de lombo braseado), ou o Bitoque (com um ovo de codorniz braseado, junto de uma tenra fatia de carne e arroz). Quanto à carta de cocktails, há toda uma seleção de bebidas da casa, os clássicos e o cocktail da semana.

As noites de “Cocktails & Meat Sushi” decorrem a partir das 19h00, prolongando-se até à meia noite.

O Atalho do Cais, pertencente ao Grupo Atalho, é uma steakhouse com uma carta exclusivamente dedicada ao meat sushi. As habituais sugestões de carne grelhada continuam a estar presentes, mas este é o único espaço do grupo onde o cliente consegue comer carne com pauzinhos.

Este é quarto restaurante do Atalho, depois de Campo de Ourique, do Príncipe Real e de Alvalade. O grupo é ainda responsável pelo Sumaya, dedicado à cozinha libanesa.

Atalho do Cais Rua de São Paulo, n,º 32, Lisboa Contactos: tel. 210 536 840

“As noites de ‘Cocktails & Meat Sushi’ carecem de reserva por telefone para a obtenção do desconto”, informa a equipa do Atalho do Cais. O contacto para o efeito é o 210 536 840.