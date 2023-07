Acompanhados pelo vinho rosé Whispering Angel, o jantar buffet será acompanhado pela banda de bossa nova Samambaia e contará com várias atuações do grupo Gravity Live, que viaja desde Manchester, no Reino Unido, até ao Funchal para animar esta primeira edição da Pink Party do Reid’s Palace. A pista de dança promete animar com a participação do DJ Óscar, natural da Madeira.

Para começar, todos os participantes serão recebidos no Pool Terrace com o famoso vinho Whispering Angel, um dos néctares mais especiais do portefólio Château D'Esclans. Já o jantar, conta com a assinatura do estrelado chef Luís Pestana e irá oferecer uma variedade de opções frias e quentes, estações de showcooking com referências dos vários restaurantes do hotel, bem como uma seleção de sobremesas preparadas pelo chef Pedro Matos. O Whispering Angel será servido durante todo o evento, bem como vinhos selecionados pelo Sommelier do hotel.

No decorrer da noite, a banda estilo bossa nova, Samambaia interpretará um repertório especial que passa por uma mistura de jazz norte-americano com samba, marcando o passo rítmico para que no final do jantar todos os convidados estejam embalados pela vontade de um pé de dança. Para esta noite rosé, ainda estará reservada alguma emoção com as atuações especiais de artistas da Gravity Live, uma das empresas de entretenimento do Reino Unido, bem como a atuação final do DJ Óscar que abre a pista de dança.

A Pink Party terá início pelas 19h30 e término pelas 00h00. O valor por pessoa é de 120 euros e incluí as bebidas durante a refeição.

A reserva antecipada é necessária e poderá ser efetuada através do telefone 291 717 717 ou através do endereço de e-mail reservations.rds@belmond.com