Brindemos com estes 13 vinhos rosés a partir de 5,45€

Herdade de São Miguel Colheita Selecionada Rosé 2022

Em comunicado, a Casa Relvas assume que o ano de 2022 foi uma das colheitas mais desafiantes, com um inverno frio e muito seco, uma primavera chuvosa e um verão com temperaturas bastante elevadas, sem qualquer precipitação entre maio e setembro. Este cenário contribuiu para que a maturação fosse bastante lenta, prometendo uma vindima muito concentrada.

Herdade de São Miguel Colheita Selecionada Rosé 2022 créditos: Divulgação

Com as castas Touriga Nacional, Aragonez, Syrah, entre outras, este colheita selecionada apresenta uma cor rosa claro, com notas aromáticas de frutos vermelhos e tropicais e na boca é fresco e mineral. Acompanha bem peixes grelhados, marisco, sushi e saladas. O PVP é 5,45€

Azul de Ventozelo Rosé 2022

Azul de Ventozelo Rosé 2022 créditos: Divulgação

Da mistura das castas tinta roriz e tinta amarela surge este vinho com uma tonalidade salmão pálida, que apresenta aroma de flores brancas e leves notas cítricas. Na boca é muito mineral, com acidez, terminando de forma persistente e equilibrada. Trata-se de um vinho versátil, que pode ser servido como aperitivo, a acompanhar pratos leves de peixe e carnes brancas, ou saladas. O PVP 5,99€.

São Luiz Colheita Rosé 2022

São Luiz Colheita Rosé 2022 créditos: Divulgação

Esta novidade apresenta aromas frutados, com notas de framboesa e casca de laranja. Na boca é um vinho intenso, fresco e equilibrado, com final complexo e persistente. A temperatura ideal para servir este vinho é entre os 10-12ºC, e acompanha pratos de peixe e marisco, carnes brancas e salada. O PVP é 7,49€.

Dalva Douro Rosé 2022

Dalva Douro Rosé 2022 créditos: Divulgação

De cor salmão suave, este é um Rosé de aroma fresco de frutos vermelhos, com destaque para as notas a morango envoltas em nuances cítricas de lima, que se prolongam no paladar. Equilibrado, com boa acidez, proporciona um final refrescante. A leveza deste DOC Douro Rosé torna-o ideal tanto como aperitivo, como a acompanhar entradas ou pratos leves de carne e peixe. O PVP é 5,99€.

Coleção Privada DSF Moscatel Roxo Rosé 2022

Coleção Privada DSF Moscatel Roxo Rosé 2022 créditos: Divulgação

É um vinho de cor salmão claro, aroma persistente a rosas brancas e um paladar longo e com notas florais. Produzido a partir da casta moscatel roxo, este rosé é caracterizado pela sua frescura e subtileza. Deve ser apreciado a solo a uma temperatura de 8ºC ou a acompanhar refeições ligeiras, como snacks ou saladas. O PVP é 9,99€.

Torre de Palma Rosé 2022

Torre de Palma Rosé 2022 créditos: Divulgação

O vinho apresenta uma cor rosa pálido, com um aroma frutado e notas de framboesa e groselha. Produzido com as castas Touriga Nacional e Tinta Miúda, é um vinho com bom volume, estrutura e acidez, que lhe confere grande frescura e persistência. Com um estágio de seis meses em depósito de cimento e barrica usada, tem uma produção limitada de 5200 garrafas numeradas e edição de 100 garrafas Magnum. Deve ser servido a uma temperatura de 8 a 12º, e harmoniza com arroz de tomate com carapaus fritos, gaspacho alentejano ou sushi. O PVP é 24,30€.

Papa Figos Rosé 2022

Papa Figos Rosé 2022 créditos: Divulgação

De cor salmão pálida, este rosé fresco e elegante tem notas intensas de frutos brancos, frutos vermelhos frescos e um toque floral. Com as castas Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca é ideal para servir como aperitivo ou acompanhar pratos leves, como saladas frias, bem como peixe grelhado, sushi ou quiche de vegetais. O PVP é 7,99€.

Vinha da Rosa Rosé 2022

Vinha da Rosa Rosé 2022 créditos: Divulgação

Produzido com uvas das castas Touriga Nacional e Syrah criteriosamente selecionadas à entrada da adega, apresenta cor rosa-pálido, aroma fino e subtil. Na boca é fresco e estruturado, predominando as notas de framboesa e fruta tropical, com final de boca prolongado. As roseiras que ladeiam as parcelas de vinha biológica ajudam a definir o ADN desta nova colheita. O PVP é 15,90€.

Manoella Douro Rosé 2022

Manoella Douro Rosé 2022 créditos: Divulgação

Fruto de uma vinha de Touriga Nacional com 42 anos, tem uma tonalidade muito clara, fazendo dele um rosé fresco e aromático. Com notas frescas de framboesas, rosas e um ligeiro toque de clementina, este rosé duriense apresenta frescura na boca, notas minerais e um final muito longo. O PVP é 13,50€.

Taboadella Caementa Rosé 2022

Taboadella Caementa Rosé 2022 créditos: Divulgação

É um vinho que resgata a tradição do cimento - caementa em latim – no Dão, numa versão contemporânea. A sua lenta fermentação e estágio em tulipas de cimento NicoVelo deu origem a um vinho de aromas pronunciados. Sofisticado, elegante e fresco assim se apresenta este vinho que se estreia no mercado com a colheita de 2022. Da lenta vinificação em cimento, menos intrusiva, resultou num monocasta Tinta Roriz com uma maior nitidez aromática e persistência física. O estágio de cinco meses em barricas de carvalho francês ofereceu-lhe um equilíbrio entre uma acidez vibrante e um corpo texturado. O PVP é 15€.

Quinta de Chocapalha Reserva Rosé 2022

Quinta de Chocapalha Reserva Rosé 2022 créditos: Divulgação

Com um histórico de quatro colheitas, este monovarietal Touriga Nacional provém de uma vinha com 29 anos. No processo de vinificação, o mosto foi obtido a partir de prensagem direta e a fermentação ocorreu em barricas neutras de carvalho francês durante 24 dias a baixas temperaturas. Após a fermentação, o vinho estagiou nas mesmas barricas em contacto com as borras finas, também durante 9 meses com batonnage. Muito pálido na cor, este rosé tem aromas delicados de ginja e citrino verde. Na boca apresenta frescura, boa textura e grande profundidade. O PVP é 14,50€.

Mélange à Trois Rosé 2022

Mélange à Trois Rosé 2022 créditos: Divulgação

Reflete a intensidade, complexidade aromática e estrutura de boca dadas pela Touriga Nacional e a Tinta Roriz, enriquecidas pela elegância e frescura da casta Jaen. As novas castas misturam aromas e elegância. O PVP é 5,99€.

3.000 Rosas Rosé

3.000 Rosas Rosé créditos: Divulgação

Casal Sta. Maria apresenta vinho rosé 3.000 Rosas, um vinho fresco, elegante e frutado, com notas frutadas, de aroma base de pêssego e com baixo nível de álcool. Direcionado para um público mais jovem, o PVP é 14€.