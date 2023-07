Sob o mote “small is beautiful”, a organização do Summer & Wine traz ao Bolhão, nos dias 21 e 22 de julho, 20 pequenos produtores portugueses, de forma a conhecer os seus vinhos.

Trata-se de mais um evento no renovado Mercado do Bolhão, um ex-libris da cidade do Porto, a decorrer na Galeria, piso 3, com acesso por elevador para quem quiser ou necessitar.

Para além dos produtores de vinhos há também espaços gourmet, com produtos regionais e petiscos tradicionais, incluindo presunto cura 24 meses, cachorros, preguinhos, empadas, petiscos com conservas portuguesas, docinhos, entre outros.

A entrada é gratuita e para degustação dos vinhos é necessário adquirir o copo no local.